Positionieren gern – aber nicht diffamieren

Mit der Veröffentlichung eines Briefes, der auch an die Landeskirche und an die Schwetzinger Zeitung verschickt wurde, geht nun die sich als „Offene Gesellschaft Kurpfalz“ hinter dem Schwetzinger Achim Kupferschmitt versammelnde Initiative, die jüngst zwei Demonstrationen und Kundgebungen auf den Kleinen Planken veranstaltet hatte (wir berichteten), den evangelischen Pfarrer Steffen Groß an, der ja bei der jüngsten Kundgebung eine Gegenaktion mitinitiiert hatte.

In diesem Brief schreibt die nach eigenen Worten „bekennende Christin“ Lotte Vogt unter anderem folgendes: „Ich möchte Ihre Plakataktion vom Samstag begrüßen. Es ist richtig und wichtig, dass sich die Kirche in gesellschaftlichen Fragen positioniert und aktiv gegen die Verbreitung von Fake-News ein Zeichen setzt. Impfen ist gerade bei sehr tödlichen und ansteckenden Krankheiten wie Masern, Pocken, Tetanus und auch Corona ein Zeichen der Nächstenliebe. Ich bin froh, dass meine Eltern mich als Kind und Jugendliche gegen alle Krankheiten haben impfen lassen, die mich oder meine Mitmenschen in Kindergarten, Schule und Kirche hätten bedrohen können. Dementsprechend danke ich für dieses klare Zeichen“, so Lotte Vogt.

Als Christin sei sie aber verwundert, über das Verhalten von Pfarrer Groß bei der ersten Aktion der Initiative am 1. Mai. Bei dieser Kundgebung habe er Teilnehmer von der Treppe der Kirche mit den Worten „Mit solchen Leuten gebe ich mich nicht ab“ verscheucht. Sie frage sich, ob er den Redebeiträgen bei der Kundgebung zugehört habe. „Da erzählte eine Mutter, dass ihr Kind an den Nebenwirkungen einer Masern-Impfung verstorben ist und sie sich deshalb gegen eine Impfpflicht ausspricht. Da erzählte ein junger Mann von seinem guten Freund, der sich suizidiert hat, weil die soziale Isolation seine Depressionen verschlimmert hat“, so Vogt.

Dann ihr Vorwurf: „Sie haben Menschen vertreiben lassen, die sich mit Trauernden solidarisiert haben. Sie haben Menschen wie Aussätzige behandelt. Als Christin frage ich mich, haben Sie vergessen, dass Jesus Christus die Aussätzigen geheilt, mit Sündern gespeist und selbst die Gebete von Menschen erhört hat, die er mit Hunden vergleicht? Die Hauptaufgabe eines Christen ist die Nachfolge Jesu, in diesem Falle allen Menschen mit dem gleichen Maß an Respekt zu begegnen, auch wenn man meint, sie würden die falschen Ansichten vertreten“, schreibt Vogt an die Kirche. Er habe alle Menschen, die am 1. Mai auf den Kleinen Planken waren, vorverurteilt und gerichtet: „Ihr seid es nicht wert gehört zu werden, in meiner Kirche ist für Menschen wie euch kein Platz.“ Vogt fragt: „Ist das jetzt das neue Verständnis vom Evangelium, das in der evangelischen Kirche gepredigt wird?“

Geist der Vorurteile

Kritisiert wird auch die Stellungnahme von Pfarrer Groß zur Demonstration am 15. Mai: „Sie atmet für mich den Geist der Vorurteile“, schreibt Vogt. Und: „Wer hat Ihnen gesagt, dass auf dieser Demo Fake-News verbreitet werden? Wer hat gesagt, dass die Menschen gegen das Impfen im Generellen sind? Und von wem haben Sie die Behauptung, auf der Demonstration würden Hass, Rassismus und Hetze verbreitet oder gar Vergleiche zum Nationalsozialismus gezogen?“ Das war eine bunte und diverse Gruppierung, die von Menschlichkeit sprach und Anteilnahme für die Opfer der Pandemie bekundet hat. Es wurden immer wieder Leute eingeladen, um sich auch kritisch zu den Ansichten der Teilnehmenden zu äußern“, so Vogt.

Mehrfach habe man sich positiv über Impfungen geäußert. Die fehlerhaften Aussagen aus der einzig impfkritischen Rede seien in einer Gegenrede durch Organisator Kupferschmitt selbst korrigiert worden.

Die Teilnehmer hätten sich jedoch alle gegen eine irgendwie geartete Pflicht zur Impfung ausgesprochen: „Wir leben immer noch in einem freien Land, Menschen sollte erlaubt sein, sich gegen eine Impfpflicht auszusprechen. Und niemandem sollten die Grundrechte, Freiheit sowie kulturelle und soziale Teilhabe verwehrt werden“, meint Lotte Vogt weiter in ihrem Schreiben. Zehn Bürger unterstützen den Brief übrigens mit ihren Unterschriften: Conny Klein, Carmen Rohn, Hans Gehr, Elke Berger, Marianne Henz, Nicole Kießling, Nadine Kubitschek, Sylvia Rohr, Dagmar Müller, Thomas Müller und Initiator Achim Kupferschmitt selbst.

Vogt vertritt die Meinung, dass deshalb so viele Menschen auf die Straße gingen, weil „die Institutionen, die eigentlich für Transparenz sorgen sollen, Vertrauen verspielt haben. Das sind die Politik, die Medien und ein Teil der Wissenschaft.“ Die aktuelle Corona-Krise hinterlasse Spuren in allen Lebensbereichen. Opportunisten nutzten dieses Vertrauensvakuum, um ihre eigene Agenda an den Mann zu bringen. „Es wäre Ihre Aufgabe, die Menschen, von denen Sie glauben, sie seien einem Irrglauben erlegen und verloren, aufzusuchen, statt sie zu vertreiben und sie als Rassisten, Hetzer und Corona-Leugner zu diffamieren.“ zg