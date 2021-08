Positive Begegnungen

Die Stadtbibliothek Schwetzingen hält Lesetipps bereit. Gülcihan Polat empfiehlt das Buch „Die Kraft der Wertschätzung: Sich selbst und anderen positiv begegnen“ von Eva Wlodarek (Verlag dtv).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir alle wollen akzeptiert und wahrgenommen werden und das wünschen wir uns nicht nur durch unser Umfeld, auch beruflich fehlt oft Anerkennung und Wertschätzung. Die Psychologin Eva Wlodarek zeigt uns in diesem Buch, wie wir zu anderen solch eine Beziehung aufbauen können, in der uns Wertschätzung, Anerkennung und Akzeptanz entgegengebracht werden. Ich kann dieses Buch jedem ans Herz legen, der sich mit diesem Thema befassen möchte. Es ist leicht verständlich, die Kapitel kurz und durch viele Beispiele, Tests und mit viel Humor veranschaulicht uns die Autorin, wie wir Respekt und Zuwendung erhalten, uns selbst positiv begegnen und all dies auch geben. Denn es ist entscheidend, bei uns selbst anzufangen. Was wir über uns denken, beeinflusst unsere Außenwirkung und zieht man das an, was man ausstrahlt.“ zg