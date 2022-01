Positive Bilanz der Tannenbaumaktion - Fast 5000 Euro an Spenden

Schwetzingen. Nach einer Corona-bedingten Pause hat die evangelische Kirchengemeinde in diesem Jahr wieder ihre Tannenbaumaktion organisiert – mit einem neuen Konzept, aber großem Erfolg: Bislang kamen fast 5000 Euro an Spenden zusammen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Elf Teams aus Landwirten, Konfirmanden und deren Eltern sowie weiteren ehrenamtlichen Mitarbeitern waren bei bitterer Kälte losgezogen und hatten den Schwetzingern die Entsorgung der ausgedienten Weihnachtsbäume abgenommen. Auch der langjährige Kopf der Aktion und Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins, Hermann Wörn, packte mit an.

Endstation Häckselplatz

Mit vereinten Kräften zogen Jugendliche und Erwachsene die Tannen und Fichten zu Stapeln zusammen und wuchteten sie auf die Hänger der Traktoren. Endstation für die Bäume war dann der städtische Häckselplatz. „Das neue Konzept unter 2G-Plus-Bedingungen hat reibungslos funktioniert“, freut sich Anke Scharf, die das Leitungsteam der Aktion koordiniert hatte. Es gab keinen gemeinsamen Treffpunkt zu Beginn, auch das gemeinsame Essen am Ende fiel aus. Um Kontakte zu reduzieren, zogen die Teams nicht mit ihren Spendendosen von Haus zu Haus; stattdessen bat die Gemeinde um Spenden per Überweisung: Nahezu 5000 Euro kamen zusammen, die jetzt auf die Aktion „Brot für die Welt“ und die Konfirmandenarbeit aufgeteilt werden.

„Wir sind froh, dass wir die Aktion trotz Corona durchgezogen haben – und wir danken allen Spendern sehr herzlich“, betont Scharf. „Es ist einfach schön zu erleben, wie verschiede Generationen gemeinsam aktiv sind, um den Schwetzingern zu helfen und die Herzensangelegenheiten unserer Gemeinde zu unterstützen.“ zg

