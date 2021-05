Postbank-Filiale am Montag wegen Corona-Fall geschlossen

Schwetzingen. Zahlreiche Kunden der Postbank-Filiale in der Bahnhofanlage standen am Montag überraschend vor verschlossenen Türen. Zuerst war der Grund nicht ersichtlich. Deshalb haben wir nachgefragt: „Heute wurde ein Mitarbeiter der Filiale in der Bahnhofanlage in Schwetzingen positiv auf das Corona-Virus getestet“, erklärte Oliver Rittmaier von der Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Postbank in Bonn. Aufgrund dieser Infektion befänden sich sich alle Mitarbeiter, die den Betrieb der Filiale übernehmen könnten, in Quarantäne.

Die Filiale sei unverzüglich geschlossen und ein entsprechender Aushang angebracht worden, um die Kunden zu informieren. Am Nachmittag stand zudem eine Mitarbeiterin als Ansprechpartnerin vor der Tür. Geldautomaten, Kontoauszugsdrucker und Postfachanlage konnten auch am Montag wie gewohnt genutzt werden..

Die Filiale sei im Laufe des Montags einer Sonderreinigung durch eine Spezialfirma unterzogen worden und bereits an diesem Dienstag, 19. Mai, wieder geöffnet werden. „Ob dies gelingt, hängt davon ab, ob wir dann genügend Mitarbeiter haben, die nicht der Quarantäne unterliegen“, sagte der Postbank-Sprecher und betonte: „Wir bedauern alle Unannehmlichkeiten, die unsere Kunden in Schwetzingen durch diese und die bisherigen kurzfristigen Schließungen. Wir tun alles, um die Situation für alle Beteiligten hygienisch sicher und für unsere Kunden nervenschonend zu lösen und weitere Schließungen möglichst zu verhindern. Sendungen, die in der Filiale zur Abholung bereit lagen, könnten am Dienstag in der Filiale abgeholt werden, die Lagerfrist werde entsprechend verlängert.

An sechs Tagen geschlossen

Die Filiale in Schwetzingen sei seit Jahresbeginn an insgesamt sechs Tagen ganztags oder stundenweise geschlossen gewesen – zuletzt am Freitag – und stets mit Aushängen angekündigt worden. Eine der stundenweisen Schließungen sei aufgrund einer gesetzlich vorgeschriebenen Betriebsversammlung erfolgt, die anderen Schließungen mit einem Schwerpunkt auf der ersten Woche im März seien auf kurzfristige Personalausfälle zurückzuführen. Normalerweise könne das aufgefangen werden, aber wegen des erhöhten Infektionsrisikos und der damit verbundenen Regelungen zum Schutz vor einer Infektion mit dem Corona-Virus und deren Ausbreitung sei dies nur mehr eingeschränkt möglich. Eine Information über das Internet sei bei kurzfristigen Personalausfällen nicht immer möglich, da hier ein gewisser Vorlauf erforderlich sei. Generell könnten sich Kunden aber unter www.postbank.de/filialen tagesaktuell informieren, ob eine Filiale regulär geöffnet hat.