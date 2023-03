Postbank in Schwetzingen geschlossen

Schwetzingen. Kunden der Postbank stoßen am Dienstag, 21. März, auf geschlossene Filialen – auch in der Schwetzinger Bahnhofsanlage 2 bis 4. Der Betriebsrat führt für Filial-Mitarbeitende in Teilen von Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Bayern eine Betriebsversammlung durch. Deshalb bleiben an diesem Tag Postbank-Filialen geschlossen. Die Partnerfilialen der Deutschen Post im Einzelhandel öffnen regulär.

Die Postbank bedauert in einer Pressemitteilung diese Serviceeinschränkung und bittet ihre Kunden um Verständnis. Wie andere Unternehmen auch, ist sie gesetzlich verpflichtet, ihren Beschäftigten die Teilnahme an Betriebsversammlungen auch während der Arbeitszeit zu ermöglichen. Zeitpunkt und Dauer der Betriebsversammlung legt der Betriebsrat fest. Die Postbank hat darauf keinen Einfluss. zg