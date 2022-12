Präsenz am Warntag

Diese Zeitung hat schon mehrfach darauf hingewiesen: An diesem Donnerstag, 8. Dezember, ist bundesweiter Warntag. Heißt: An diesem Aktionstag erproben Bund und Länder, Kreise, Städte und Gemeinden in einer gemeinsamen Übung ihre Warnmittel. Ab 11 Uhr aktivieren die beteiligten Behörden und Einsatzkräfte unterschiedliche Warnmittel wie Radio und Fernsehen, digitale Stadtanzeigetafeln oder Warn-Apps. Die Probewarnmeldung wird erstmals über Cell Broadcast verschickt und darüber rund die Hälfte aller Handys in Deutschland direkt erreichen. Von 10 bis 12 Uhr präsentieren sich zudem Feuerwehr, Polizei und die Ortsgruppe des Deutschen Roten Kreuzes auf den Kleinen Planken und stehen für Auskünfte zur Verfügung. zg

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1