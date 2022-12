Prävention bei Kindern von Suchtkranken stärken

Kreis. Der Ausschuss für Soziales des Kreistags hat in seiner Sitzung einstimmig die Erhöhung der jährlichen Förderung sowie der Anzahl der geförderten Fachkraftstellen bei der Suchthilfe beschlossen. Mit der bereits verabschiedeten Suchthilfeplanung 2021 bis 25 hat sich der Rhein-Neckar-Kreis auf den Weg gemacht, die Versorgung der von einer Suchterkrankung betroffenen Person sowie deren Angehörigen zu gewährleisten und zu verbessern. Ein Fokus soll nun auf der Prävention von Kindern und Jugendlichen gelegt werden, die mindestens ein suchtbelastetes Elternteil haben.

Zielsetzung ist eine langfristige, ausreichende, flächendeckende und wohnortnahe Versorgung der Bürgerinnen und Bürger des Kreises im Bereich der Suchthilfe. Die Planung für den Kreis orientiert sich an den fünf Planungsräumen Sinsheim, Wiesloch, Schwetzingen/ Hockenheim, Weinheim sowie Neckargemünd/Eberbach. In jedem der Planungsräume sollen die dort lebenden Menschen ein ausreichendes Suchthilfeangebot erhalten. Moderiert durch die Kommunale Suchtbeauftragte Christine Köhl hat daher das Suchthilfe-netzwerk des Kreises in einem ersten Schritt damit begonnen, besonders wichtige Punkte zu definieren.

Im Jahr 2023 soll in Ausgestaltung der Suchthilfeplanung ein Konzept zur Suchtprävention erarbeitet werden, das einen stufenweisen Ausbau der präventiven Versorgung ermöglichen soll. Das Konzept soll neben Bürgerschaft vor allem Schulen und Betriebe ins Auge fassen.

Gerade für suchtbelastete Kinder gibt es bislang nicht genügend Angebote durch freie Träger – daher sollen diese nun ausgebaut und die freien Träger finanziell gefördert werden. „Wir gehen von 20 000 Kindern im Rhein-Neckar-Kreis aus, die mindestens ein suchtbelastetes Elternteil haben“, erklärt Suchtbeauftragte Christine Köhl. Diese Kinder könnten bei den Beratungsstellen verhältnismäßig einfach erreicht werden, wenn betroffene Eltern dort zur Beratung oder Therapie seien. „Mit Blick auf die Zukunft möchten wir ein gemeinsames Konzept erarbeiten, das Angebote für Kinder von sucht- als auch von psychisch kranken Eltern berücksichtigt“, so Köhl.

Träger finanzieren mit

Im Jahr 2022 werden durch den Kreis 14,25 Suchthilfefachkraftstellen gefördert. Die vier ansässigen Beratungsstellen erhalten in diesem Jahr pro Fachkraftstelle 50 000 Euro, sodass in 2022 die Fördersumme knapp 724 000 Euro betrug. Weitere 2,9 Fachkraftstellen werden durch Eigenmittel der Träger oder Drittmittel finanziert.

Die Sprecher der Kreistagsfraktionen lobten in der Sitzung des Ausschusses für Soziales die Vorschläge. Das Gremium beschloss einstimmig – vorbehaltlich der Beratungen zum Haushalt – eine Erhöhung der Bezuschussung der Suchtberatungsstellen um 10 000 auf insgesamt 60 000 Euro pro Fachkraftstelle sowie die Förderung zusätzlicher 1,5 Fachkraftstellen für die Suchtberatungsstellen im Rhein-Neckar-Kreis. zg