Prange stellt sein Buch vor

Auf Einladung des Landtagsabgeordneten Andreas Sturm (CDU) kommt der Bestsellerautor Peter Prange („Das Bernstein-Amulett“, »Unsere wunderbaren Jahre“) am Freitag, 28. Oktober, um 19 Uhr nach Schwetzingen, um im Palais Hirsch aus seinem aktuellen Buch „Der Traumpalast“ zu lesen.

Pranges Bücher stehen seit Jahren ganz oben auf den Bestsellerlisten. Die ARD-Verfilmung seines Romans „Unsere wunderbaren Jahre: ein deutsches Märchen« zog acht Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. In »Der Traumpalast“ schreibt Prange über eine Liebesgeschichte in der UFA-Traumfabrik während der goldenen 1920er-Jahre. Der zweite Band „Der Traumpalast“ erscheint am 26. Oktober, zwei Tage vor der Buchvorstellung in Schwetzingen.

Da es nur ein begrenztes Kontingent an Karten gibt, ist eine vorherige Anmeldung unbedingt erforderlich. Interessierte können sich unter Telefon 0711/ 20 63 83 10 oder durch eine formlose E-Mail an die Adresse mail@andreas-sturm.com anmelden. Der Eintritt ist frei. Veranstalter Sturm würde sich darüber freuen, wenn die Gäste stattdessen dem Kinderschutzbund eine Spende zukommen lassen könnten. In einer kurzen Einführung wird Sturm den Bestsellerautoren und einige seiner Werke vorstellen. Am Ende besteht auch die Möglichkeit, mit Peter Prange persönlich ins Gespräch zu kommen. zg