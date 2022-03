Produktaustritt bei BASF in Ludwigshafen - Chemikalie gelangt in Rhein

Ludwigshafen/Mannheim. Am Donnerstag ist es bei der BASF in Ludwigshafen zu einem Produktaustritt in den Rhein gekommen. Wie die BASF mitteilt, gelangte gegen 14 Uhr über einen Kühlwasserauslauf ein Gemisch aus 800 Kilogramm Ethylenglykol und rund 30 Kilogramm Benzoesäure in den Fluss. In der Mitteilung des Unternehmens heißt es zudem, dass aufgrund der ausgetretenen Menge und der Verdünnung im Rhein nicht von einer Gefährdung der Wasserorganismen auszugehen ist.

Ethylenglykol ist ein Frostschutzmittel. Benzoesäure ist ein Konservierungsmittel, das auch in der Lebensmittelindustrie Anwendung findet.

Information an Rheinanlieger

Ethylenglykol ist in die Wassergefährdungsklasse 1 (schwach wassergefährdend) eingestuft und wird im Sicherheitsdatenblatt als gesundheitsschädlich beim Verschlucken gekennzeichnet. Zudem kann es nach längerer oder wiederholter Exposition Organe schädigen.

Benzoesäure ist in die Wassergefährdungsklasse 1 (schwach wassergefährdend) eingestuft und wird im Sicherheitsdatenblatt wie folgt gekennzeichnet: Es kann Hautreizungen und Augenschäden verursachen sowie bei längerer oder wiederholter Exposition die Organe schädigen.

Derzeit wird die Ursache des Austritts noch ermittelt, die zuständigen Behörden sind informiert. Das rheinland-pfälzische Umweltministerium hat vorsorglich eine Information an die Rheinanlieger herausgegeben.