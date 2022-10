Professionelle Ruhe

Man könnte erwarten, dass Bürgermeister Matthias Steffan und Feuerwehrkommandant Walter Leschinski, die beiden Verantwortlichen für die Bevölkerungshilfe und die kommunale Gefahrenabwehr in Schwetzingen, besorgt sind. Landauf, landab wird das Bild eines Blackouts in all seinen schrecklichen Farben an die Wand gemalt. Doch das Gegenteil ist der Fall. Die Beiden sind ganz ruhig und sie finden, sie haben allen Grund dazu.

Seit über zwei Jahren bereitet sich die Stadt auf einen flächendeckenden Stromausfall vor. Dabei geht es natürlich vor allem um die Infrastruktur für eine dezentrale Energieversorgung an wichtigen Punkten. Aber auch um Abläufe, die die Feuerwehr in vielen Übungen einstudiert hat. „Heute“, so sagt Leschinski, „kann ich mit Sicherheit sagen, dass wir so gut wie nur möglich auf einen Stromausfall vorbereitet sind.“

Am Anfang dieser Geschichte stand ein Papier des Landes Baden-Württemberg zu einem etwaigen Blackout, in dem in den Augen Leschinskis vor allem ein wichtiger Satz steht. „Es gibt keine Hilfe von außen.“ „Das heißt für uns“, sagt Steffan, „die Hilfe gegenüber unseren Bürgern ist unsere Aufgabe.“ Alles andere wäre eine Illusion. Hilfe in diesem Szenario eines flächendeckenden Stromausfalls könne nur kommunal effektiv gestaltet werden. Auf diesem Weg ist man in Schwetzingen schon weit gekommen.

So verfügen neben der Feuerwache und dem Rathaus auch die Verwaltungsgebäude über eine eigene Notstromversorgung. Am wichtigsten erscheint Leschinski dabei die Anschaffung des Abrollbehälters Notstrom mit einer Leistung von 250 Kilovoltampere (kVA) im vergangenen Jahr. Wenn es zum Fall der Fälle kommt, wird dieses im Container verpackte Notstromaggregat dafür sorgen, dass in der Nordstadthalle das Licht nicht ausgeht. Die Halle würde nämlich zum zentralen Notfall-Treffpunkt Schwetzingens. Hier könnten Handys aufgeladen und Babynahrung aufgewärmt und auch die Akkus für Beatmungsgeräte für Menschen in der häuslichen Pflege wieder aufgeladen werden.

Ein flächendeckender und langwieriger Stromausfall sei für eine moderne Industriegesellschaft eine Katastrophe, aber in Schwetzingen sei man soweit es gehe, vorbereitet. Dazu gehören auch die Szenarien für die Versorgung mit Diesel. Bei einem länger anhaltenden Stromausfall wird Diesel für die Notstromaggregate aber auch die Rettungsfahrzeuge, die Wagen der Polizei und die Fahrzeuge der Feuerwehr dringend benötigt. Denn ohne Strom kann nicht getankt werden. Um die Versorgung trotzdem sicherzustellen, würde der Abrollbehälter Notstrom in unregelmäßigen Abständen unter Polizeischutz zu einer Tankstelle gebracht, um hier die Stromversorgung aufzubauen und die Fahrzeuge der kritischen Infrastruktur zu betanken und für die Notstromaggregate wieder Sprit zu fassen.

Ganz wichtig, so Steffan, sei die Kommunikation. Neben einem Kurbelradio oder einem mit Batterie sei auch die KATWARN-App wichtig. Wissen, sagt Steffan, befördere umsichtiges Verhalten. Und das sei neben einer Infrastruktur, die dem flächendeckenden Stromausfall wenigstens einige Spitzen nehme, das Wichtigste. Wenn die Menschen ruhig blieben, habe man allen Grund darauf zu hoffen, dass auch eine solch schwierige Aufgabe bewältigt werden könne.

Ein schwieriger Punkt ist das GRN-Krankenhaus. Natürlich verfügt es über eine Notfallstromversorgung, die die Arbeit für 24 bis 48 Stunden gewährleiste. Aber, so sagt der Noch-Geschäftsführer Rüdiger Burger, an einen Regelbetrieb sei dann nicht mehr zu denken. Alles nicht absolut Notwendige würde sofort abgeschaltet. Laufende Operationen würden beendet, aber es würden keine neuen Operationen begonnen. Auch die Küche würde sozusagen kaltgestellt. Der zentrale Fokus läge in so einem Fall bei der Pflege auf den Intensivstationen.

Niemand hier redet die Gefahren eines größeren Stromausfalls klein. Die Risiken seien für ein Industrieland durchaus erheblich. Gerade, wenn der Blackout wider Erwarten lange anhalten würde. Zugleich sei man einem Stromausfall aber auch nicht wehrlos ausgeliefert. „Wir haben einiges ins Feld zu führen, um den Menschen in Schwetzingen zu helfen“, meint Leschinski. Gemeinsam mit den Bürgern, ergänzt Steffan, könne man auch solch eine schwierige Situation meistern. Mehr als zwei Jahre Vorbereitung scheinen bei den Verantwortlichen für professionelle Ruhe zu sorgen.

Am Donnerstag, 8. Dezember, dem bundesweiten Warn-Tag, wird die Stadt Schwetzingen auf den Kleinen Planken die Bürger einmal mehr auf die App KATWARN aufmerksam machen und auch Informationen dazu geben, was jeder Bürger tun kann, um auf einen Stromausfall möglichst gut vorbereitet zu sein.