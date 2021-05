Projekte rund um den Globus

Es sind noch rund fünf Wochen bis zum Tag der Solidarität am Sonntag, 27. Juni. Im Hintergrund laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Der Schwetzinger Grafiker Klaus-Peter Deimann hat wie bereits in den vergangenen Jahren ehrenamtlich das Werbematerial für diese Spendenaktion gestaltet, teilt die katholische Seelsorgeeinheit mit.

Neben Faltblättern mit näheren Informationen zur Spendenaktion und den zu unterstützenden Projekten werden bald wieder die Plakate in den beteiligten Gemeinden zu sehen sein. Der Teller mit den Reiskörnern macht dabei auf den Hunger und die Not auf der Welt aufmerksam, der durch die Corona-Pandemie noch größer wird.

Der Tag der Solidarität ist traditionell mit dem Hungermarsch verbunden, der 1983 zum ersten Mal stattfand. Er ist eine gemeinsame Aktion der katholischen Pfarrgemeinden von Brühl, Ketsch, Oftersheim, Plankstadt und Schwetzingen.

Gemeinsamer Gottesdienst

Corona-bedingt muss in diesem Jahr, wie bereits 2020, auf den Marsch verzichtet werden, sodass „nur“ ein gemeinsamer Gottesdienst um 11 Uhr im Pfarrhof von St. Maria (Uhlandstraße 14) in Schwetzingen gefeiert wird, zu dem alle recht herzlich eingeladen sind.

Alle Interessierte werden gebeten, mit ihrer Spende einen Beitrag für mehr Gerechtigkeit und Solidarität in der Welt zu leisten. Mit dem gesammelten Geld werden soziale und karitative Projekte auf der ganzen Welt unterstützt, zu deren Ansprechpartnern teilweise schon jahrelange Kontakte bestehen. Somit kann gewährleistet werden, dass das Geld dort ankommt, wo es besonders dringend benötigt wird.

Schwetzingen, das in diesem Jahr Ausrichter des Tages der Solidarität ist, wird das Geld für die Stärkung von sechs Kinderschutzeinrichtungen in Togo einsetzen. Nähere Informationen zu diesem Projekt des Vereins Kinderrechte Afrika (KiRA) finden sich unter https://www.kinderrechte-afrika.org/.

Brühl setzt sich erneut für den Bau und der Unterstützung von Schulen in seiner Partnergemeinde Dourtenga in Burkina Faso ein. Plankstadt verwendet seine Spenden für den Zugang von Kindern zu Bildung in Tansania und in Rumänien ein. Seit vielen Jahren gilt das Oftersheimer Engagement dem Kampf gegen Aids/HIV in Südafrika und Ketsch unterstützt erneut die Arbeit der Schwestern vom Kostbaren Blut in Kenia.

Nähere Informationen zu den einzelnen Projekten und Kontaktdaten zu den jeweiligen Ansprechpartnern finden sich in den Faltblättern, die in den Kirchen der beteiligten Gemeinden ausliegen. zg