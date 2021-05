Qualitätsprodukte jetzt rund um die Uhr

Ab sofort muss niemand mehr auch abends, am Wochenende oder an Feiertagen auf die Qualitätsprodukte der Metzgerei Gieße verzichten: Denn vor dem Geschäft an der Ecke Kurfürsten-/Scheffelstraße steht seit dieser Woche neben dem Seiteneingang ein großer Automat, an dem die Kunden rund um die Uhr einkaufen können. „Wenn nach Ladenschluss unerwarteter Besuch kommt, kann man einfach hinfahren und sich eindecken“, präsentiert Jürgen Gieße stolz seine neueste Errungenschaft, mit der er eine echte Marktlücke geschlossen hat. In den Sommermonaten liegt natürlich ein Schwerpunkt auf Grillspezialitäten, auch später soll es stets saisonale Angebote geben.

„Wir sind immer auf der Suche, wie wir uns verbessern können“, berichtet er und verweist stolz darauf, dass für diese Neuerung die Jugend in der Familie den Anstoß gegeben habe. „Die Jungs schauen über den Tellerrand und ich stehe vielen Dingen aufgeschlossen gegenüber“, sagt der Metzgermeister, der vor 24 Jahren sein immer noch bestehendes Geschäft in Brühl eröffnet hat und inzwischen im dritten Jahr die neue Filiale betreibt, die von Anfang an auf große Resonanz bei den Kunden gestoßen ist. Die Jungs, das sind Jürgen Gießes Sohn Jannik und Stiefsohn David Schuhmacher. Beide haben gerade ihr Studium abgeschlossen. Jannik hat das in den USA absolviert, ist nun wieder zu Hause und hat sich entschieden, seinem Vater nachzueifern, den Metzgersberuf zu erlernen und irgendwann das Geschäft zu übernehmen. David arbeitet derzeit voll im Betrieb mit („Er nimmt mir viel Arbeit ab“, hatte die Idee mit dem Kühlautomat und ist hauptverantwortlich, dass am Wochenende immer topfrische Ware in gewohnter Metzgerqualität – das komplette Fleisch kommt direkt von Landwirten aus Hohenlohe – nachgefüllt wird.

Bar oder mit EC-Karte bezahlen

Metzgermeister Jürgen Gieße (r.) und Sohn David präsentieren stolz die neueste Errungenschaft – den Food-Automaten, an dem die Kunden rund um die Uhr frische Fleisch- und Wurstwaren, derzeit vor allem die bekannten Grillspezialitäten der Metzgerei Gieße kaufen können. © Lin

Derzeit sind unter anderem Rinder- und Schweinesteaks, Putenspezialitäten, eine ganze Reihe von verschiedenen Bratwürsten, aber auch Schafskäse als vegetarische Alternative und die beliebten Gieße-Fertiggerichte (etwa Currywurst oder Bolognese) erhältlich. Die Kunden können an dem einfach zu bedienenden Automat entweder bar oder mit EC-Karte bezahlen. ali