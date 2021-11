Quartalssitzung der IG Vereine findet virtuell statt

Schwetzingen. Die Dynamik der vergangenen Tage hat den Vorstand der Interessengemeinschaft (IG) Schwetzinger Vereine dazu bewogen, nochmals intensiv über die weihnachtliche Sitzung an diesem Dienstag in in Präsenz auseinanderzusetzen, teilt die IG mit. „Hierbei haben wir uns auch die Expertise von Hans Jürgen Scholz und Michael Fischer vom Roten Kreuz eingeholt“, schreibt Schriftführerin Andrea Wilhelm.

Die aktuelle Corona-Verordnung ermögliche zwar Veranstaltungen unter Berücksichtigung entsprechender Hygienekonzepte. „Dennoch kommen wir in unserer Abwägung zum Entschluss, dass eine Durchführung in Präsenz aktuell nicht zu verantworten ist“, heißt es weiter. Stattdessen lädt der Vorstand ab 19.30 Uhr zur virtuellen Quartalssitzung ein.

Info: Die Zugangsdaten gibt es unter info@schwetzinger-vereine.de