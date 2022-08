Quatro Forte wünscht sich den Frieden

Der Wunsch nach Frieden auf der Welt, in Europa, der Ukraine und in unseren Herzen ist groß! Jeder einzelne von uns kann dazu beitragen, dass Frieden wird. Das ist im Kleinen möglich, sei es durch gute Gedanken oder ein Gebet. Oder in einer gemeinsamen Aktion: Der Schwetzinger Kammerchor Quatro Forte hat sich dazu entschlossen, sein Herbstkonzert am Sonntag, 18. September, um 18 Uhr in der Kirche Sankt Pankratius in Schwetzingen unter das Motto Frieden zu stellen.

Mit Werken von Heinrich Schütz, Felix Mendelssohn Bartholdy, Rudolf Mauersberger sowie zeitgenössischen Kompositionen wie Paul Mealor, Pepper Choplin oder John Rutter, die sich dem Thema Frieden widmen, ist ein vielfältiges A-capella-Programm für einen vier- bis achtstimmigen Chor entstanden, das zum Innehalten und Besinnen einlädt. Der Kammerchor Quatro Forte singt unter der bewährten Leitung seines engagierten Dirigenten Alexander Gütinger. zg