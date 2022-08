Rabiater Einbruch mit Brecheisen

Mit rabiaten Methoden sind in der Nacht zum Dienstag Unbekannte in eine Filiale für Werkzeugverleih in Schwetzingen eingebrochen. In der Zündholzstraße hatten die Unbekannten ein Brecheisen verwendet, um in das Geschäft einzudringen. Die Täter zerstörten die gesamte Elektronik und alle Bewegungsmelder. Dann stahlen sie Bargeld im vierstelligen Bereich aus einem Tresor.

Zum Öffnen des erwähnten Tresors gebrauchten die Unbekannten allerdings keine Gewalt. Sie nutzten den dazugehörigen Schlüssel, der sich in der Filiale befand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.

Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Schwetzingen sucht jetzt nach möglichen Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. pol

Info: Wer etwas gesehen hat, kann sich telefonisch unter 06202/28 80 melden