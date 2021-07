Rad-Demo von Heidelberg nach Mannheim - auch auf der Autobahn

Mannheim/Heidelberg. Unter dem Motto „Radschnellweg Rhein-Neckar jetzt!“ laden der ADFC Heidelberg/ Rhein-Neckar und Kooperationspartner am Sonntag, 4. Juli, zur Rad-Demo. Rund 700 bis 1000 Teilnehmer werden erwartet. Beginn ist um 11 Uhr auf dem Friedrich-Ebert-Platz in Heidelberg. Schon am Morgen starten aus allen Richtungen Sternfahrten nach Heidelberg. Unter der Schirmherrschaft der Oberbürgermeister Eckart Würzner (Heidelberg) und Peter Kurz (Mannheim) soll dann gemeinsam in die Quadratestadt geradelt werden. Im Ehrenhof des Mannheimer Schlosses gibt es gegen 13 Uhr eine Abschlussveranstaltung.

„Mit der Genehmigung der bestehenden ,Direttissima’ von Heidelberg nach Mannheim für die Demonstration taten sich die Genehmigungsbehörden äußerst schwer“, fasst Organisator Michael Fröhlich (ADFC Rhein-Neckar) zusammen:

500 Meter auf der A 656

„Herausgekommen ist am Ende ein Kompromiss, der die Benutzung eines kurzen Autobahnabschnitts zwischen der B 38a und der B 37 in Mannheim erlaubt. Ansonsten wird die Fahrraddemonstration auf die Benutzung von Seitenstraßen verwiesen.“ Immerhin 500 Meter lang ist das Autobahnstück zwischen Mannheimer Kreuz und Ausfahrt Neckarau, das entlanggestrampelt werden darf. 80 Helfer - darunter 70 schnelle Ordner - sind im Einsatz.

Es ist der dritte Anlauf, die Autobahn mit dem umweltfreundlichen Verkehrsmittel Fahrrad zu erobern. Vor zwei Jahren, 2019, bog die Rad-Demo auf der B 37 vor Wieblingen ab und führte auf Bundes- und Landstraßen bis Mannheim am Planetarium vorbei zum Wasserturm.

Vor rund drei Wochen gingen die Veranstalter - neben dem ADFC Mannheim und Rhein-Neckar der AstA der Universität Mannheim, die GAL Heidelberg, die Grüne Gemeinderatsfraktion Heidelberg, die SPD Heidelberg, der StuRa der Universität Heidelberg und der RSV Heidelberg - noch davon aus, die Autobahnnutzung notfalls einklagen zu wollen.

"Kompromiss ungern zugestimmt"

Nach mehreren Gesprächen gab es einen Kompromiss: „Das ist für das Organisationsteam äußerst unbefriedigend“, ergänzt Fröhlich, „wir haben diesem Kompromiss nur sehr ungern zugestimmt“. Für den Autoverkehr seien direkte und schnelle Verbindungen selbstverständlich, die Radfahrenden würden dagegen auf Umwegen und schlechten Wegstrecken geführt.

„Als einer der Schirmherren der Raddemo stehe ich absolut hinter den Forderungen der Initiatorinnen, dass die Radschnellverbindung zwischen Heidelberg und Mannheim möglichst zügig realisiert werden muss. Sie wäre das neue Rückgrat einer umweltfreundlichen Verkehrspolitik in der Rhein-Neckar-Region. Die Nachfrage nach einer solchen Verbindung ist heute schon da - wir brauchen also ein hochwertiges Angebot für die Radlerinnen und Radler, die schnell, direkt und gefahrlos zwischen den beiden Zentren unterwegs sein wollen“, erklärt Würzner, der auch selbst mitradeln wird.

Die Rad-Demo ist gleichzeitig Auftakt der Aktion „Stadtradeln“ in Heidelberg und Abschluss von „Stadtradeln“ in Mannheim.

Aus Mannheim, Weinheim, Ladenburg, Lützelsachsen, Schwetzingen, Leutershausen, Neckarhausen, Wiesloch/Walldorf, Edingen und Neckargemünd organisiert der ADFC. So gibt es einen Start an der Mannheimer SAP-Arena und am Weinheimer Bahnhof um 9.30 Uhr, in Ladenburg am Wasserturm und am OEG Bahnhof Lützelsachsen um 9.45 Uhr und am Schloss Neckarhausen um 10 Uhr und am Edinger Rathaus um 10.10 Uhr.