Radentscheid: 5000 Unterschriften zusammen

Heidelberg. Bei einem "Super-Sammeltag" haben die Organisatoren des Radentscheids Heidelberg am Samstag 1352 Unterschriften zusammengetragen. Damit sind nun insgesamt 5093 Signaturen zusammen - das ist die Hälfte der angestrebten Menge, die für ein Bürgerbegehren zusammenkommen soll. Rund 30 Helfer haben an dem Aktionstag an sechs Orten in der Stadt acht Stunden lang Unterschriften in Listen eintragen lassen.

Die Gruppe „Radentscheid“, hinter der inzwischen 50 Unterstützergruppen stehen, strengt ein Bürgerbegehren an, um die Stadt weg vom Stückwerk zu einem ganzheitlichen Radverkehrskonzept zu bewegen. Es sei ja nicht so, dass in Heidelberg nichts passiere für die Radler, findet Radentscheid-Sprecher Dominic Egger. Ihm fehlt das Gesamtkonzept für den Ausbau des Radnetzes. Die Radwege sind nicht breit genug, die Kreuzungen nicht sicher genug, und Fahrradabstellplätze fehlen auch. Auf ihrer Internetseite www.radentscheid-hd.de bündelt die Gruppe acht Kernforderungen und sammelt dafür Unterschriften. 8000 braucht sie, um Stadt und Politik zum Handeln zu zwingen. 10 000 Unterschriften sind allerdings das Ziel. Binnen zwei Wochen waren schon mehr als zehn Prozent beisammen, nach sechs Wochen 35 Prozent, berichtet Egger. Die Unterschriftensammlungen werden von Aktionen begleitet. So radelten zum Auftakt der Aktion am 16. Mai 650 Radfahrer fast durch die ganze Stadt. „Es war eine der größten Raddemos der vergangenen Jahre“, freut sich Egger.

Am 6. Juni, dem Sonntag nach dem Weltfahrradtag am 3. Juni, errichtete die Gruppe eine geschützte Pop-up Fahrradspur auf dem Czernyring in Bergheim. So sollte den Radfahrern vermittelt werden, wie es sich anfühlt, auf einer solchen baulich gesicherten Spur unterwegs zu sein. „Heidelberg hat einen grünen Ruf. Das spiegelt sich auf Heidelbergs Straßen nicht unbedingt wider. Wir wollen, dass Ruf und Realität zusammenpassen“, sagt Egger. Und: Man stelle sich nicht auf eine Kurzstrecke, sondern auf eine lange Distanz ein. Nicht nur drei Monate Unterschriften sammeln, sondern die Umsetzung begleiten und dem Thema Radverkehr immer wieder neuen Rückenwind geben.

Die Vorgaben für ein Bürgervotum sind hoch. Aber: “Selbst wenn wir die formale Hürde für einen Bürgerentscheid nicht überwinden sollten, sind Tausende von Unterschriften ein unübersehbares Signal der Stadtgesellschaft für eine echte Verkehrswende”, erklärt Anna-Lisa Kaltenbach, Vertrauensperson des Bürgerbegehrens. “Deshalb kommt es auf jede Unterschrift an.”

