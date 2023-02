Radfahrer wird nach Unfall an Schwetzinger Kreisverkehr schwer verletzt

Schwetzingen. Schwere Verletzungen erlitt ein 28-jähriger Mountainbiker nach einem Unfall in der Nadlerstraße in Schwetzingen. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine 54-jährige Autofahrerin den Mann auf dem Fahrrad übersehen. Dieser habe gerade den Radweg, unmittelbar vor dem Kreisverkehr, in Richtung des dortigen Supermarktes überquert. Der Radfahrer stürzte nach der Kollision zu Boden und zog sich schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen, Verletzungen zu.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Er wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei 200 Euro.