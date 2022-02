Radfahrerin bei Ausfahrt aus Kreisverkehr übersehen

Schwetzingen. Eine 35-jährige Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer am Dienstag um kurz nach 13 Uhr, von der Mühlenstraße kommend, aus dem Kreisverkehr in die Carl-Theodor-Straße ein. Eine 35-jährige Radfahrerin, die zu diesem Zeitpunkt vom Supermarkt kommend die Straße überquerte, wurde vom Pkw-Fahrer übersehen. Die Radfahrerin stürzte nach der Kollision und zog sich leichte Verletzungen zu. Im Anschluss wurde sie durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro.

