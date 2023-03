Radschnellweg von Heidelberg nach Schwetzingen: Erhebung als Grundlage für die Zukunft

Schwetzingen. Unter Federführung der Stadt Schwetzingen planen die Städte Heidelberg und Eppelheim sowie die Gemeinde Plankstadt gemeinsam mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe den Radschnellweg(RS) von Heidelberg nach Schwetzingen. Startpunkt für den Radschnellweg ist die Heidelberger Bahnstadt. Der Endpunkt wird in Schwetzingen auf der Ostseite der Bahntrasse der Deutschen Bahn liegen.

Vom Montag, 20., bis Freitag, 31. März, führt die mit der Verkehrsanlagenplanung beauftragte BIT Ingenieure AG, Verkehrserhebungen im Raum Heidelberg/Schwetzingen durch, heißt es in einer Pressemitteilung.

Erhoben werden der Kraftfahrzeugverkehrsowie der Rad- und Fußverkehr. Die Erhebungsergebnisse bilden eine wesentliche Grundlage für die Verkehrsuntersuchung und Straßenplanung des RS 16. Die Daten werden aufbereitet, ausgewertet und für die Verkehrsmodellierung sowie die Ermittlung des Nutzerpotenzials des Radschnellweges genutzt.

Zeitraum von 24 Stunden wird untersucht

Um die aktuelle Verkehrsbelastung und -verteilung zu ermitteln, werden an mehreren Knotenpunkten und Querschnitten im Straßen- und Wegenetz Verkehrszählungen vorgenommen Diese erfolgen an einem repräsentativen Wochentag über 24 Stunden, beziehungsweise zu den verkehrlichen Spitzenzeiten am Morgen und am Nachmittag.

Dabei werden automatisierte Verkehrszählkameras eingesetzt. Die Erfordernisse des Datenschutzes werden im Rahmen derVideoaufzeichnungen durch die geringe Auflösung und die Schwarz/Weiß-Darstellung der Kamerabilder (Kennzeichen und Gesichter sind nicht erkennbar) berücksichtigt.

Zur Ermittlung der Radverkehre zwischen Heidelberg und Schwetzingen (Quellen, beziehungsweise Ziele, Wegezwecke, Wegehäufigkeiten et cetera) wird zudem eine Radverkehrsbefragung aneinem repräsentativen Stichtag durchgeführt.

Innovatives Konzept des Landes Baden-Württemberg

Radschnellwege sind aufgrund ihrer hohen Qualität Teil eines innovativen Verkehrskonzeptes in Baden-Württemberg. Sie sollenden Radverkehr auch über lange Distanzen attraktiv machen und so eine Alternative zum motorisierten Individualverkehr bieten.

Ein Radschnellweg zeichnet sich vor allem durch eine großzügige Dimensionierung der Querschnitte, eine Minimierung der Zeitverlustedurch Anhalten, eine direkte Linienführung sowie eine hohe Belagsqualität des Weges aus.

Info: Weitere Infos unter https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/abt4/ref44/radschnellwege/ und RS16, Radschnellweg Heidelberg - Schwetzingen - Regierungspräsidium Karlsruhe (baden-wuerttemberg.de)