Radsportverein Schwetzingen hat neuen Vorsitzenden

Schwetzingen. Der Radsportverein RSV Kurpfalz hat einen neuen Vorstand gewählt. Die bisherigen ersten und zweiten Vorsitzenden Jürgen Keller und Peter Börner standen nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung, teilt der RSV nach seiner Hauptversammlung mit. Neuer Vorsitzender ist Thomas Horn, der bisher als Fachwart für Radtourenfahrten (RTF) fungierte. Zweiter Vorsitzender ist Joachim Bleich.

Jürgen Keller berichtete sehr ausführlich über die Aktivitäten seiner fast 20-jährigen Amtszeit als RSV-Vorsitzender. Highlight war die zwischenzeitliche Etablierung eines erfolgreichen Rennteams, dessen Fahrer sich aber inzwischen meist im Seniorenalter befinden.

Der bisherige Vorsitzende Jürgen Keller (l.) gratuliert Thomas Horn. © Freyburger

Schwerpunkte der zukünftigen Vereinstätigkeit sind die Fortführung etablierter Aktivitäten wie die Vier-Tages-Etappenfahrt im Frühjahr, die Partnerschaft mit Schrobenhausen sowie die Ausrichtung der Radtourfahrten und des Radmarathons am ersten Juli-Wochenende. Das Vereinszimmer in der Markgrafenstraße bleibt als beliebter Treffpunkt erhalten und wird künftig von Peter Jelitto betreut, heißt es in der Pressemitteilung. Weiterhin wird überlegt, den Trainingsbetrieb durch eine Neustrukturierung attraktiver zu gestalten, um damit den einzelnen Leistungsklassen gerecht zu werden. Schließlich gilt es, die derzeit stillgelegte Homepage möglichst schnell wieder zum Leben zu erwecken. zg

