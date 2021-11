Rätsel der Stadtbibliothek lösen – Buch gewinnen

Schwetzingen. Der neue Auszubildende der Stadtbibliothek Jan Lukas Baier hatte die Idee, einen Instagram-Account für die Stadtbibliothek einzurichten, um mehr Leute und auch ein jüngeres Publikum anzusprechen und die Bibliothek mit ihren Angeboten zeitgemäß zu präsentieren. Schnell konnte die städtische Pressesprecherin Andrea Baisch davon überzeugt werden. Gesagt, getan, jetzt ist die Stadtbücherei dort vertreten. Auf Initiative von Barbara Henl-Goll von der Bücherinsel wurde dort jetzt ein gemeinsamer Adventskalender gestaltet. Ab Mittwoch, 1. Dezember, können Bücherfreunde jeden Tag ein Türchen öffnen und ein literarisches Rätsel lösen oder Quizfragen beantworten. Unter den Einsendungen wird jeweils ein Gewinner ausgelost, der mit einem Buchpreis (in der Regel der im Rätselgesuchte Titel) belohnt wird. Jeden Tag gibt es ein neues Rätsel, die Antworten können 24 Stunden eingesendet werden, bis das nächste Rätsel erscheint. Der Adventskalender kann auf der Instagram-Seite der Bücherinsel oder der Stadtbibliothek geöffnet werden. Die Antworten sind möglich als Instagram-Privatnachricht oder per E-Mail an: buecherinsel10@aol.com oder stadtbibliothek@schwetzingen.de. Wer keinen eigenen Instagram-Account hat, kann auch über die Homepage der Bücherinsel zum Rätsel gelangen unter der Adresse www.buecherinsel10.de.

