Rätselraten um lauten Knall: Auch Überschallflug nicht die Ursache

Schwetzingen/Rhein-Neckar. Die Suche nach der Ursache für einen lauten Knall, der in der vergangenen Woche in Schwetzingen und der Region zu hören war, geht weiter – und die Zahl der potenziellen Antworten wird immer weniger. Nun hat auch das Luftfahrtamt der Bundeswehr auf eine Presseanfrage dieser Redaktion reagiert. Auch sie können demnach keine Antwort auf das Phänomen liefern, das nicht nur im Internet eifrig diskutiert wurde und auch für allerhand Spekulationen gesorgt hat. Ebenso ist ein Zusammenhang mit den Autobahn-Baustellen in der Region ausgeschlossen.

„Nach Auswertung der Radardaten im angegebenen Zeitraum plus/minus 1 Stunde ist kein militärischer Flugverkehr über oder im Umkreis von 68723 Schwetzingen bekannt“, heißt es in dem Schreiben des Luftfahrtamts der Bundeswehr. Weiter: „Die einzige militärische Flugbewegung am 19. August 2021 stammt von einem Hubschrauber der US Army, der gegen 12.52 Uhr Ortszeit in ca. 3 km Entfernung südwestlich an Schwetzingen vorbeiflog.“ Ein Überschallflug scheidet demnach also auch aus – das war die Erklärung, die von den meisten noch als die wahrscheinlichste betrachtet wurde.

Unterdessen hat auch die Autobahn GmbH auf eine entsprechende Anfrage reagiert. „Ich kann Ihnen bei der Ursachenfindung leider nicht weiterhelfen“, teilt eine Pressesprecherin mit. „Seitens der Autobahn GmbH haben keine entsprechenden Maßnahmen stattgefunden.“

Ein lauter Knall in Schwetzingen? Was war passiert?

Ein lauter und dumpfer Knall war am Donnerstagnachmittag zwischen 14 und 15 Uhr in Schwetzingen und der Region zu hören. Leser berichteten sogar, dass es auch in Forst und Bruchsal „geknallt“ habe – mutmaßlich im ganzen Rhein-Neckar-Raum. Schnell spekulierten Internetnutzer, es könne sich um eine Explosion auf dem Schwetzinger Schlossplatz gehandelt haben. Auf Nachfrage dieser Redaktion dementierten jedoch Polizei und Rettungsdienst umgehend, dass es eine Explosion, einen Unfall oder Ähnliches gegeben habe.

Auch das Regierungspräsidium Karlsruhe hatte keine Antwort für das Geräusch und der Deutsche Wetterdienst schloss ein Wetterphänomen als Ursache aus. Auch die Deutsche – zivile – Flugsicherung hatte keine Antwort parat und verwies auf die Kollegen der Bundeswehr.