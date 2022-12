Räuber hat sich gestellt

„Der Tatverdächtige hat sich gestellt.“ Diese Meldung übermittelte die Polizei Mannheim, die mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem Räuber suchte (wir berichteten).

Dieser hatte am Samstagabend des 1. Oktober in einen Einkaufsmarkt in der Schubertstraße Bargeld erbeutet und dabei eine Kassiererin mit einer Waffe bedroht. Nach dem Tatverdächtigen wurde dann seit Anfang Dezember per Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern gesucht. Unter diesem Druck hat sich der 25-jährige Tatverdächtige am 28. Dezember nun bei der Polizei gestellt. Er wurde am 29. Dezember der Haft- und Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Mannheim vorgeführt, die den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, heißt es in der Mitteilung der Polizei vom Freitag. pol