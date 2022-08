Randalierer an Bushaltestelle

Unbekannte verwüsteten wohl am späten Sonntagabend eine Bushaltestelle in der August-Neuhaus-Straße in Schwetzingen. Das teilt die Polizei am Montag mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegen 23 Uhr fiel einer Streife des Polizeireviers Schwetzingen auf, dass an dem dortigen Bushaltestellenhäuschen eine Scheibe eingeschlagen wurde. Die Polizeistreife musste im weiteren Verlauf feststellen, dass der oder die bislang unbekannten Täter an der Örtlichkeit mit Farbe schmierten.

Hierbei beschädigten die Unbekannten nicht nur eine weitere Glasscheibe und die Rückwand der Bushaltestelle, sondern besprühten im Zuge dessen noch eine angrenzende Schallschutzwand sowie den dortigen Busfahrplan nebst Mülleimer.

Mehr zum Thema Blaulicht Unbekannte verwüsten Bushaltestellenhäuschen in Schwetzingen Mehr erfahren Zeugen gesucht Gesamter Tresor bei Einbruch in Schwetzinger Gaststätte gestohlen Mehr erfahren

Die Höhe des hierbei entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier, Telefon 06202/28 80, in Verbindung zu setzen. pol