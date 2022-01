Es soll leiser werden in der Stadt Schwetzingen – zumindest ein bisschen. So lautet jedenfalls der Plan und die nächste Maßnahme, die die Verwaltung dafür ergriffen hat, ist eine weitere Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde in der Zähringerstraße sowie in der Lindenstraße.

Von einem „kleinen historischen Augenblick“ sprach Oberbürgermeister Dr. René Pöltl bei

