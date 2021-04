Rathausumfeld auf der Tagesordnung im Gemeinderat

Plankstadt. Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet am Montag, 26. April, um 18.30 Uhr, in der Mehrzweckhalle, Jahnstraße 25, statt. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Neugestaltung des Rathausumfelds. Hier geht es um die Ausführungsplanung für den ersten Bauabschnitt. Für eine Änderung am Bebauungsplan im Antoniusquartier braucht es einen Satzungsbeschluss.

Und bei der Dachsanierung der Mehrzweckhalle gibt es einen Kostennachtrag, den der Gemeinderat genehmigen soll. Ein Exemplar der Tagesordnung zur oben genannten Sitzung mit Erläuterung der zu behandelnden Punkte liegt ab 17 Uhr im Innenraum der Mehrzweckhalle zur Einsichtnahme auf. Ein nicht öffentlicher Sitzungsteil schließt sich an.