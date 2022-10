Raubüberfall auf Discounter

Schwetzingen. Ein bewaffneter Täter hat in Schwetzingen einen Discounter überfallen und mehrere Hundert Euro erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, betrat der mit einer weißen FFP2-Maske vermummte Mann am Samstagabend gegen 20 Uhr den Markt in der Schubertstraße. Mit einer silberfarbenen Pistole bedrohte er eine Kassiererin und forderte die Herausgabe von Geld. Die Frau kam der Forderung nach.

Der Täter verstaute das Bargeld in einer weißen Plastiktüte und flüchtete im Anschluss zu Fuß in Richtung Bundesstraße 535. Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit starken Kräften am Boden sowie einem Polizeihubschrauber in der Luft ein – bislang jedoch ohne Erfolg.

Polizei bittet um Hinweise

Der Unbekannte wird als männlich, rund 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß beschrieben. Er soll eine dunkelblaue Regenjacke mit Kapuze und hellem Reißverschluss sowie eine verwaschene hellblaue Jeans und dunkle Sneaker getragen haben. Das Polizeipräsidium Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter Telefon 0621/174-44 44. jei