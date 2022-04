Schwetzingen. Rauch aus einer Wohnung im 15. Obergeschoss eines Hochhauses in Schwetzingen sorgte am Mittwochmorgen für einen Feuerwehreinsatz. Zunächst ging die Feuerwehr von einem Zimmerbrand aus. Nach dem gewaltsamen Öffnen der Wohnungstür wurde abgebranntes Essen festgestellt, das für die starke Rauchentwicklung ursächlich war. Personen haben sich nicht in der Wohnung aufgehalten. Aktuell werden Belüftungsmaßnahmen durchgeführt.

