Raumfahrt, die in Schwetzingen ihre Wurzeln hat

Das Schwetzinger Raumfahrtunternehmen von Hoerner & Sulger (vH&S) wird im November 50. Im Jahr 1971 von der Physikerin Dr. Hanna von Hoerner mit ihrem Kollegen Berthold Sulger gegründet, war die Firma schon zu dieser Zeit ein außergewöhnliches Unternehmen. Die drei damals existierenden Firmen, die sich mit Raumfahrt befassten, waren groß und hatten mehrere tausend Mitarbeiter. Dennoch konnte sich das kleine Unternehmen am Markt behaupten und genießt seither in der Branche einen sehr guten Ruf.

Auch heute noch ist vH&S ein inhabergeführtes Familienunternehmen. Diplom-Ingenieurin Ute von Hoerner, die Nichte der Firmengründerin, ist neben den beiden Minoritätsanteilseignern Dr. Hartmut Henkel und Dr. Josef Dalcolmo eine der drei Geschäftsführer.

Bereits in ihren Anfängen hatte die Firma von Hoerner & Sulger direkt am Schlossplatz in Schwetzingen ihren Sitz. Allerdings noch im Hinterhaus, in dem die Firmengründerin bereits als Studentin wohnte. Nach einigen Jahren kam das gesamte Vorderhaus hinzu und es wurden zusätzliche Büros im Nachbarhaus angemietet. Das kleine mittelständige Hochtechnologie-Unternehmen mit mehr als 25 Mitarbeitern wächst weiter. Seit jeher werden jedoch nicht nur Büros und Labore, sondern auch ein Reinraum benötigt. Denn vH&S ist spezialisiert auf Systeme für die Weltraumerkundung im rein zivilen Bereich, Raketenexperimente und Lösungen für die Industrie und Medizin.

Komplette Systeme geliefert

Die Firma liefert das gesamte System-Know-how, angefangen von ersten Konzeptstudien über die Designphase bis hin zur Integration kompletter Systeme hoher Präzision und Zuverlässigkeit. Das Hauptgeschäft liegt momentan in der Einzelentwicklung von Flug-Hardware, häufig nach ESA- und NASA-Standards. Wichtig ist hierbei den Geschäftsführern und auch den Mitarbeitern der sehr enge Kontakt zu den Kunden, denn dadurch wird sichergestellt, dass eine optimale Lösung gefunden wird.

In der Entwicklung sind auch die extremen Umgebungsbedingungen, wie Temperatur, Vibration, Schock und hochenergetische Strahlung zu berücksichtigen. Die Produkte, die ins Weltall befördert werden, müssen zuverlässig funktionieren, auf Raumfahrtsonden, Satelliten und auf der Internationalen Raumstation ISS. Sie können weder gewartet noch ausgetauscht werden.

Bislang wurden mehr als 200 Raumfahrtprojekte erfolgreich durchgeführt und es musste noch kein Misserfolg verzeichnet werden. Die Technik vom Schwetzinger Schlossplatz funktionierte also immer einwandfrei. Außer in den Fällen, in denen die Rakete explodierte oder ihr Ziel nicht erreichte, was ja nicht in der Verantwortung von vH&S lag.

Schon damals, in den Anfängen der Firmengeschichte, mehrten sich die Aufträge von wissenschaftlichen Instituten und erste große Raumfahrtprojekte in Frankreich, USA, Finnland und der Sowjetunion – noch zu Zeiten des Kalten Kriegs – wurden erfolgreich durchgeführt. Hinzu kamen eine Reihe von Höhenforschungsexperimenten mit Raketen zur Erforschung der Ionosphäre und der oberen Atmosphäre. Zur Zeit des Kalten Kriegs folgte ein Projekt zur Erforschung des Kometen Halley, bei dem erstmalig in der Welt die Zusammensetzung des Kometenstaubes bestimmt werden sollte. Dieses Kometenexperiment sollte auf der sowjetischen Mission Vega mitfliegen. Aber auch weitere Kometenexperimente wurden durchgeführt. Beispielsweise Cida, das auf der US-Mission Stardust nach einem fünfjährigen Flug durch das Sonnensystem durch den Kometen Wild 2 flog und neue Erkenntnisse über die Zusammensetzung der Kometen lieferte. Auch die Entwicklung und Fertigung des Kometenexperiments Cosima, das zehn Jahre lang zum Kometen 67P Churyumov- Gerasimenko unterwegs war, um schließlich die chemische Zusammensetzung des Staubes, welcher aus dem Kometen austritt, zu analysieren, war äußerst spannend.

Mitte der 1990er-Jahre folgten die Entwicklung der Technologie von planetaren Rovern, zunächst wurde innerhalb von fünf Jahren ein Mini-Rover, der Nanokhod gebaut. Danach folgte der Solero Rover als Modell für größere autonome Fahrzeuge zum Einsatz auf dem Mars. Dies führte zum Bau eines großen RoverChassis, das unter Beteiligung von vH&S zum Einsatz auf der Europäischen ESA-Mission Exomars entwickelt wurde.

Zurzeit arbeitet ein vH&S-Team im Rahmen des deutsch-französischen Merlin-Projekts an einem Instrument zur Messung der Methangaskonzentration über den Globus mittels Laserpulsen. Gemeinsam mit dem Institut für Raumfahrtsysteme in Stuttgart ist vH&S zudem an der Entwicklung eines Spektrometers zur Erforschung des Kometenstaubs für die japanische Destiny+- Mission beteiligt.

Weltraumteleskop entwickelt

Das Nancy Grace Roman Space Telescope (früher W First) ist ein Infrarot-Weltraumteleskop der NASA, für das vH&S in enger Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg und dem JPL Teile des Coronographen zur Beobachtung des Sonnenlichts entwickelt. Für das Copernicus Imaging Microwave Radiometer (CIMR) befassen sich die Schwetzinger Mitarbeiter derzeit mit dem Ausklappmechanismus der 8,5 Meter großen Antenne, die ab 2028 mittels zweier Satelliten die Meereiskonzentration kartieren soll.

Auftraggeber der Schwetzinger sind beispielsweise wissenschaftliche Institute, Raumfahrtagenturen wie DLR, ESA, JAXA und NASA, aber auch Firmen der Raumfahrtindustrie. Neben der Instrumentierung für den Weltraum werden regelmäßig Sensor-Elektroniken zu ballistischen Raketenexperimenten für die Atmosphärenforschung entwickelt.

Dr. Hartmut Henkel freut es, dass sich regelmäßig Werksstudenten, Schüler, Bogy- und Fachschüler für Praktika im Hause einfinden. Teilweise werden sie innerhalb der Firma über das gesamte Studium begleitet und ihnen später auch Bachelor- und Masterarbeiten oder auch ein Arbeitsvertrag angeboten. Die Firma möchte damit einen Beitrag leisten, mehr Schüler für die sogenannten MINT-Studiengänge zu gewinnen. Raumfahrt ist ein spannendes Thema, das auch jungen Menschen Technik nahebringt. „Nur mit Nachwuchs kann Deutschland seine Rolle in der Raumfahrt weiter festigen und ausbauen“, schreibt Ute von Hoerner in einer Pressemitteilung an unsere Zeitung.

Die Schüler und Studierenden werden zudem als Bereicherung für vH&S empfunden. In der innovativen Firma herrscht nach eigenen Angaben ein ausgesprochen gutes Betriebsklima. Es gebe sehr flache Hierarchien und ein kollegiales Miteinander. So werde im Sommer immer ein Grillfest im Garten gefeiert, mittags koche man mitunter zusammen – Entscheidungen würden gerne seitens der Geschäftsleitung gemeinsam mit den Mitarbeitern getroffen. Durch die Einschränkungen, die mit dem Coronavirus einhergingen, sei leider viel des geschätzten Miteinanders zeitweise nicht möglich gewesen.

Auch die Jubiläumsfeier wird aus der Vorsicht heraus verschoben. Durch die technische und soziale Kompetenz der Firmenangehörigen sei es dennoch gelungen, auch über die Zeit des Homeoffices ein sehr gutes Miteinander zu pflegen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Schade, dass Firmengründerin Hanna von Hoerner das Jubiläum nicht mehr erleben durfte. Viele Schwetzinger werden sich gerne an sie und ihre direkte Art erinnern. Aufgrund der Förderung der Raumfahrt und des Gemeinwohls des Landes war Dr. Hanna von Hoerner im Jahr 2013 das Bundesverdienstkreuz erster Klasse verliehenworden. Der Festakt fand an ihrem Wohnort in Oftersheim statt. Ein Jahr später verstarb sie leider viel zu früh.

Handlungsbedarf erkennen

Auch heute blickt die Geschäftsführung der von Hoerner & Sulger GmbH optimistisch in die Zukunft. „Die letzten 50 Jahre haben gezeigt, wie wichtig unser Beitrag in Hinblick auf Forschung, Grundlagenverständnis und Umweltschutz ist“, sagt Ute von Hoerner. Die Produkte der Firma werden ausschließlich im zivilen Bereich eingesetzt und dienen der Erforschung der Erde sowie des Weltraums. Ihr ist es wichtig zu betonen, dass „wir ohne die Raumfahrt bis heute nicht wüssten, dass beispielsweise die Pole schmelzen, in welchem Maße der Amazonas abgeholzt wird oder sich allgemein globale Veränderungen langfristig auf unser Ökosystem auswirken.“ Alle drei Gesellschafter sind sich einig: „Der Blick aus dem Weltraum auf die Erde ermöglicht das Erkennen von Handlungsbedarf und damit auch eine bessere Zukunft für uns und unseren Planeten.“ zg