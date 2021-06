Rechte rund um Wohneigentum

Wohnungseigentum ist die am weitesten verbreite Eigentumsform. Der Wohnungseigentümer ist in die Rechte und Pflichten der Gemeinschaft eingebunden. Seit dem 1. Dezember 2020 gilt ein neues Wohnungseigentumsrecht. Es stärkt die Position des Verwalters, solange er im Amt ist. Dafür kann er jetzt jederzeit abberufen werden und sein Vertrag endet dann automatisch nach sechs Monaten. Ab einer gewissen Größe der Wohnungseigentümergemeinschaft ist ein Fachkundenachweis erforderlich. Bauliche Veränderungen können jetzt grundsätzlich mit einfacher Mehrheit beschlossen werden. Diese und weitere Änderungen werden in einem Vortrag der Volkshochschule besprochen und vorgestellt. Dieser findet am Donnerstag, 1. Juli, von 18.30 bis 20 Uhr in der Volkshochschule statt. Eine Anmeldung ist bis 29. Juni erforderlich unter der Nummer 06202/2 09 50. zg

