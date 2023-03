Redakteur besucht Kinder der Südstadtschule in Schwetzingen

Schwetzingen. Eigentlich sollte man denken, dass keine neuen Themen mehr kommen können, wenn sich der Zeitungsredakteur zum dritten Mal in einer Woche den Fragen einer Grundschulklasse stellt. Doch weit gefehlt: Jedes Mal wollten sie etwas anderes wissen, hatten andere Schwerpunkte. So war es auch am Freitag, als Andreas Lin im Zuge des Leseförderungsprojekt „Klasse Kids“ die neugierige 4a von Lehrerin Stefanie Deimann in der Südstadtschule besuchte.

So kam die bei den anderen Terminen entweder gar nicht oder spät gestellte Frage „Haben Sie schon mal einen Prominenten interviewt?“ diesmal gleich als Erstes. Interessiert waren die Viertklässler auch daran, wie der Tagesablauf bei der Zeitungsproduktion aussieht. Und dass von 8 bis 23 Uhr immer jemand von der Redaktion bei der Arbeit ist, erstaunte sie genauso wie die Tatsache, dass auch Wochenenddienst dazu gehört. „Warum müssen Sie denn sonntags arbeiten?“ Weil montags auch eine Zeitung erscheint und weil am Wochenende viele Termine sind. Dass dabei für den Zeitungsredakteur eigentlich fast kein Tag wie der andere abläuft, fanden sie spannend. „Wir wissen morgens ja nicht, was vielleicht passieren wird.“ Klar gebe es feststehende Termine und Veranstaltungen, aber es komme immer wieder etwas Überraschendes wie Unfälle, Brände oder Neuigkeiten im Sport.

„Und was machen Sie, wenn überhaupt nichts passiert?“ Diese Frage konnte der Redakteur angesichts der Corona-Zeiten leicht beantworten, weil da ja die meisten Veranstaltungen und damit Berichte weggefallen waren. Dafür gebe es eben viele schöne Themen, für die sonst vielleicht auch weniger Zeit und Platz ist – beispielsweise Interviews oder Porträts von Menschen mit besonderen Hobbys und Fähigkeiten, interessante Hintergründe aus der Stadtgeschichte oder der Kommunalpolitik. Die Ideen würden eigentlich nie ausgehen. Und wie groß die Druckmaschine ist, wie die Zeitung gedruckt wird und wie lange das dauert, sahen die Mädchen und Jungen aus der 4 a zum Abschluss in einem Video. ali

Info: Am Projekt interessierte Schulen (Klassen 3 und 4) können sich bei Bianca Oberhausen, 06202/205-306, bianca.oberhausen@schwetzinger-zeitung.de melden.