Region Schwetzingen: MVV und Kommunen fördern Nachhaltigkeit

Ketsch/Schwetzingen/Region. Der Mannheimer Energieversorger MVV und eine Reihe von Kommunen im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung fördern nach eigenen Angaben den nachhaltigen Umgang mit Energie. Schwetzingen, Plankstadt, Oftersheim, Ketsch, Brühl, Eppelheim und die MVV unterzeichneten jetzt im Ketscher Rathaus einen Kooperationsvertrag für die Anfertigung von Wärmebildaufnahmen. Die Kommunen unterstützen damit Hauseigentümer bei der energetischen Sanierung ihrer Gebäude, heißt es in einer Presseerklärung der MVV.

Das Mannheimer Energieunternehmen und besagte Kommunen arbeiten bereits auf verschiedenen Fachgebieten partnerschaftlich zusammen. Sie kooperieren nun auch bei der Förderung des nachhaltigen Umgangs mit Energie in Bestandsgebäuden und setzen damit ein Zeichen für die kommunale Zusammenarbeit. CLIMAP heißt ein Service des Mannheimer Energieunternehmens MVV, der in den nächsten Wochen damit beginnt, vom Boden und aus der Luft Wärmebildaufnahmen zu erstellen, um Auffälligkeiten an Gebäudefassaden und -dächern zu ermitteln. Die daraus entstehende Wärmelandkarte soll dann Auskunft über den energetischen Zustand von Gebäuden und deren Energieeinsparpotenziale geben.

Voraussichtlich im Frühjahr 2023 können Hauseigentümer in den Kommunen online einen individuellen Energiebericht ihrer eigenen Immobilie erwerben. MVV und die Kommunen haben dazu am Donnerstag, 24. November, im Rathaus Ketsch einen Vertrag unterzeichnet und damit den Startschuss für die Kooperation gegeben.

„Mit unserem Mannheimer Modell treiben wir die Energiewende weiter voran. Weil die Wärmewende dabei eine wichtige Rolle spielt, ist neben klimafreundlichen Heizlösungen vor allem die energetische Sanierung von Immobilien ein immer bedeutenderes Thema. Deshalb freut es uns sehr, dass die Kommunen Schwetzingen, Plankstadt, Ketsch, Oftersheim und Eppelheim gemeinsam mit uns den nachhaltigen Umgang mit Energie im Gebäudebestand fördern“, sagt MVV-Technik-Vorstand Dr. Hansjörg Roll.

Die beteiligten Kommunen engagieren sich seit Jahren für den Klimaschutz und begrüßen den Service von CLIMAP. „Die Energieeffizienzmaßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung gewinnen auch angesichts der derzeit unsicheren Energiepreise zunehmend an Bedeutung. Deshalb engagieren wir uns in unseren Gemeinden nicht nur seit Jahren für den Klimaschutz, sondern fördern auch ganz konkret den nachhaltigen Umgang mit Energie im Gebäudebestand“, stellt Dr. René Pöltl, der Oberbürgermeister der Stadt Schwetzingen, ebenso im Namen der anderen beteiligten Städte und Gemeinden fest.

Zur Aufnahme der Gebäudedächer kommt in der aktuellen kalten Periode ein Spezialflugzeug zum Einsatz, das in rund 800 Metern Höhe Wärmeaufnahmen erstellt. Das Flugzeug ist im Vergleich zu herkömmlichen Verkehrsmaschinen besonders leise. Darüber hinaus erfasst ein mit einer Thermografie-Kamera ausgestattetes MVV-Fahrzeug die Häuserfassaden. „Die Befahrungen und Befliegung finden insbesondere in den Abend- und Nachtstunden statt, denn dann sind die Bedingungen für die Aufnahmen ideal. Für gute Wärmebilder sind zwei Bedingungen elementar: Es sollte ausreichend kalt sein und störende Sonneneinstrahlung sollte vermieden werden“, betont Simon Gans, Programmleiter für digitale Stadtentwicklung bei MVV-Regioplan und Mitbegründer von CLIMAP.

Die entstehenden Bilder fließen in die MVV-Wärmelandkarte ein. In dieser werden die gewonnenen Erkenntnisse in zusammengefasster Form dargestellt – analog dem Energie-Atlas Baden-Württemberg. Die Wärmelandkarte unter anderem für Mannheim, Schriesheim und Brühl ist heute bereits auf dem Portal www.climap.de verfügbar. In der Wärmelandkarte werden keine Wärmebilder einzelner Gebäude, Personen oder Fahrzeuge veröffentlicht. Eigentümer, die einer Darstellung ihrer Immobilie und der Nutzung in der Wärmelandkarte widersprechen möchten oder Rückfragen haben, können sich per E-Mail an climap@mvv.de wenden. zg