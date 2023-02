Plankstadt/Reilingen. Anders als zunächst kommuniziert hat am Donnerstag, 2. Februar, nur die Luisen-Apotheke in Plankstadt Notdienst. Der Notdienst der Sonnen-Apotheke in Reilingen entfällt an diesem Tag. Das teilte die Sonnen-Apotheke kurzfristig mit. Die Landesapothekenkammer hat die Notdienständerung genehmigt. Mehr Informationen zu den aktuellen Apothekennotdiensten gibt es auf der Website der Landesapothekenkammer.

