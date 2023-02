Rehabilitation bei Long-Covid

Seit nunmehr weit über zwei Jahren hat uns die Pandemie bedingt durch Sars Cov 2 fest im Griff. Dank der auf Hochtouren laufenden Forschung war es möglich, sehr schnell potente Impfstoffe zu entwickeln, sodass die berechtigte Hoffnung besteht, in der Zukunft die Covid-19-Pandemie in die Schranken weisen zu können, heißt es in einer Pressemitteilung. Doch von Covid-19 genesen zu sein, bedeutet nicht, ein gesundes Leben führen zu können. Diese Thematik wird in einem Onlinevortrag am Donnerstag, 2. März, 19 bis 20 Uhr, beleuchtet.

Dr. Jördis Frommhold, Chefärztin Pulmologie und Atemwegserkrankungen Medianklinik Heiligendamm, Fachärztin für Innere Medizin und Pneumologie, Notfallmedizin und Hygienebeauftragte Ärztin, AntibioticStewardShip Expert, wird hierbei ihr Wissen teilen.

Nicht nur das akute Erkrankungsgeschehen rund um Covid-19 stellt eine Belastungsprobe für das Gesundheitssystem dar, sondern auch die massiv wachsende Zahl von Menschen mit Spätfolgen. Studien gehen von zehn bis 40 Prozent der ungeimpften Infizierten und drei bis fünf Prozent der Geimpften mit Durchbruchsinfektionen aus, die auch nach leichten oder asymptomatischen Akutverläufen langwierige Spätfolgen – Long-Covid – entwickeln. Bei den Betroffenen handelt es sich auch um junge Menschen ohne Vorerkrankungen und um Leistungsträger unserer Gesellschaft.

Welche Unterschiede bestehen zwischen Long- und Post-Covid, welche Ursachen kommen dafür infrage und welche Therapiemöglichkeiten stehen aktuell zur Verfügung? Welche neuen Versorgungsstrukturen brauchen wir, um diesen Hunderttausenden Erkrankten gerecht zu werden und dauerhafte Erwerbsunfähigkeiten zu vermeiden? Diese Fragen sowie eine gesamtgesellschaftliche Einordnung wird der Vortrag differenziert beleuchten.

Info: Eine Anmeldung ist erwünscht unter der Nummer 06202/2 09 50 oder unter www.vhs-schwetzingen.de