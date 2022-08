Rehkitz in Wiesloch von Hund angegriffen – Zeugen gesucht

Wiesloch. Ein Hund greift ein Rehkitz auf einer Lichtung an, vom Halter keine Spur – in Wiesloch sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Denn am vergangenen Samstag gegen 9 Uhr trug sich genau diese Szene im Jagdrevier Baiertal II, im Bereich des Steinbruchs, zu. Ein Zeuge eilte zwar noch herbei und machte Fotos von dem Hund, doch das Tier konnte ohne Identifizierung entkommen. Deshalb bitten die Beamten nun um Hinweise.

Nach dem Vorfall flüchtete auch das Rehkitz. Wie es ihm jetzt geht, ist unbekannt. Denn auch eine spätere Nachsuche durch den Jagdpächter verlief ohne Erfolg. Hinweise zur Schwere der Verletzung des Rehs konnten demnach bisher nicht erlangt werden.

Unbekannter Hund geht auf Rehlos - Zeugen gesucht! © Polizeipräsidium Mannheim

Der Hund, nach dem die Polizei nun sucht, trug einen GPS Tracker mit rotem Halsband. Die Polizeihundestaffel Walldorf hat die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Jagd- und Wildtiermanagementgesetz aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Hund oder dessen Halter machen können, werden laut Polizei darum gebeten, sich unter Tel.: 06227-3581880 bei den Ermittlerinnen und Ermittlern zu melden.