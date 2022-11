Reimann und Junker geehrt

Thomas Reimann und Frederik Junker, beides Trainer in der M.S.D.-Abteilung (M.S.D. bedeutet Modern Self Defence und ist eine Kampfsportart) des Schwetzinger Budo-Clubs, haben nach langer Vorbereitungszeit nun die Prüfungen zum 4. Dan (Reimann) und 3. Dan (Junker) in Northeim mit Erfolg bestanden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kontinuität bei den beiden, die schon viele Jahre trainieren und als Trainer tätig sind, zeichneten sich erneut aus, schreibt der Budo-Club in einer Pressemitteilung. Der Northeimer M.S.D.O.-Großmeister Martin Wietschorke, der die Prüfungen abnahm, zeigte sich beindruckt von der Entwicklung der beiden Probanten in den zurückliegenden Jahren und bei den Prüfungen. Thomas Reimann trainiert seit 2008 und Frederik Junker seit 2003 in der M.S.D.-Abteilung des Budo-Clubs Schwetzingen. Dessen Abteilungsleiter Bernd Wiloth kann sich über den Erfolg der beiden, der auch durch sein Training dazu beigetragen hat, freuen. In einer kleinen Feierstunde gratulierte der Vorstand des Budo-Clubs den zwei Vorzeigesportlern und wünschte ihnen weiterhin viel Spaß und Erfolg. ako