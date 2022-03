Reise zur Weinmesse

„Au plaisir de vous revoir! – Wir freuen uns darauf, Sie wiederzusehen!“ trommeln fast 560 unabhängige Winzer Frankreichs für den Besuch ihrer Weinmesse Salon des Vins des Vignerons Indépendants in Straßburg. Nach pandemiebedingter Pause organisiert die mediterrane Kochgesellschaft für ihre Mitglieder eine eintägige Bustour zur Direktverkaufsmesse am 26. März, der sich interessierte Weinfreunde in Sachen An- und Abreise anschließen können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von Crémant bis Bordeaux, von Pouilly Fumé bis Burgunder, von Champagner bis Calvados: Winzer aus allen Regionen Frankreichs sind vor Ort, ihre Erzeugnisse vorzustellen. Das Event ist eine attraktive Einkaufsquelle und eine genussreiche Einladung, neue Winzer und Tropfen zu entdecken. In die Busfahrt inkludiert ist ein ausführlicher Stopp an einem französischen Supermarkt, teilt der Schwetzinger Verein mit. Der Kostenbeitrag für die Tagestour am 26. März beträgt für Mitglieder 20 Euro, für Nichtmitglieder 26 Euro (inklusive Eintritt zu Messe). Eine Teilnahme nur nach Anmeldung unter info@kochgesellschaft.de möglich. In den Bus und in die Messehalle dürfen nur vollständig Geimpfte. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2