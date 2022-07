Schwetzingen. Das große Springturnier des Schwetzinger Reitvereins läuft seit 9 Uhr am Donnerstag. Bis Sonntag treten auf der Reitanlage an der Sternallee 350 Reiter und etwa 1000 Pferde an. Der Eintritt für Zuschauer ist frei. Genauere Informationen gibt es auf der Website des Reitvereins.

