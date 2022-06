Rest wird erst später saniert

Die Buckelpiste Bruchhäuser Straße in Schwetzingen ist seit einige Tagen Geschichte – der Fahrbahnbelag ist erneuert.

Was jetzt noch fehlt, ist der ebenfalls marode Abschnitt zwischen der Kurfürstenstraße und der Carl-Theodor-Brücke, also der östliche Teil der Nadlerstraße. Hier fragten Leser dieser Zeitung nach, wann denn dieser Bereich an der Reihe wäre.

Dieser wird erst 2023 oder 2024 saniert, teilt das Rathaus mit. Dazu stehe das städtische Bauamt in Kontakt mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe. Mit diesem muss sich die Stadtverwaltung aber noch final abstimmen, da es sich auch in diesem Abschnitt um eine Landesstraße handelt und keine städtische. ali