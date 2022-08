Restcents für guten Zweck

Region. Geld für den guten Zweck: Mit einer Spende in Höhe von 2187,71 Euro unterstützen Mitarbeitende der DAK-Gesundheit die Arbeit des Vereins „Das Frühchen“ in Heidelberg. Das Geld stammt aus der bundesweiten Mitarbeiter-Aktion „Nullkommaviel – Spend deinen Cent“. Die Teilnehmer verzichten auf die Centbeträge hinter dem Komma ihrer Gehaltsabrechnung. In jedem Monat erhält eine andere Hilfsorganisation die gesammelten Restcent-Beträge.

„Für die Teilnehmer ist es monatlich nur ein kleiner Centbetrag“, sagt Andreas Köster, Leiter des Servicezentrums der DAK-Gesundheit in Heidelberg. Doch insgesamt komme eine beachtliche Spendensumme zusammen. „Mit der Restcent-Spende wollen wir ein Stück gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen“, betont Köster: „Nicht nur einmal, sondern jeden Monat wieder.“

Die Restcent-Aktion startete am 1. November 2014. Inzwischen beteiligen sich rund 7400 Mitarbeitende und Ruheständler der DAK. Das Besondere: Über die Nutznießer der Spendenaktion können die Teilnehmer mitentscheiden. „Wer mitmacht, kann auch selbst einen Spendenvorschlag einreichen“, so Köster. zg