Restless-Legs-Syndrom Inhalt eines Vortrags in Schwetzingen

Schwetzingen. Welche Prävention und Therapie gibt es bei unruhigen Beinen? Diese und andere Fragen beantwortet Dr. Gerhard Ullrich, Facharzt für Anästhesiologie, Spezielle Schmerztherapie, Schwetzingen, beim Arzt-Patienten-Forum am Dienstag, 21. September, von 19 bis 21 Uhr in der Volkshochschule, Mannheimer Straße 29. Veranstalter ist die Volkshochschule Bezirk Schwetzingen in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW). Der Eintritt zur Veranstaltung beträgt 4 Euro (Abendkasse). Eine Anmeldung ist erforderlich bis spätestens 20. September unter der Telefonnummer 06202/2 09 50 oder unter www.vhs-schwetzingen.de.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1