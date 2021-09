Viele Menschen und Organisationen beteiligen sich am Samstag, 18. September, europaweit Organisationen an einer symbolischen Rettungskette für mehr Menschlichkeit und gegen das Sterben von Geflüchteten im Mittelmeer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch die Schwetzinger Grünen wollen auf diese Tragödie aufmerksam machen und stellen das Thema Menschenrechte, Migration und Integration in den Mittelpunkt ihres Infostandes an der Bahnhofanlage, der dort zwischen 9 und 13 Uhr zu finden ist. Dazu haben sie auch Johanna Senn-Dietrich eingeladen, die mit anderen Ehrenamtlichen das Café International gegründet hat und Fragen zu dem Begegnungstreff von Geflüchteten mit Ur-Schwetzingern beantwortet, schreiben die Grünen in einer Mitteilung.

Wie wichtig und bedeutungsvoll Menschlichkeit und Menschenrechte sind, zeigt sich gerade wieder bei dem Drama, das sich in Afghanistan abspielt, so die Grünen abschließend. zg