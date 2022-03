Rhein-Neckar-Kreis beteiligt sich an Klimaschutzaktion Earth Hour

Rhein-Neckar. Der Rhein-Neckar-Kreis beteiligt sich an der Umwelt- und Klimaschutzaktion Earth Hour. Dies gibt Kreis per Pressemitteilung bekannt. Am kommenden Samstag, 26. März, bleiben ab 20.30 Uhr in 51 Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises wird für eine Stunde lang Sehenswürdigkeiten und öffentliche Gebäude wie Rathäuser, Kirchen, Schulen, Burgen, Schlösser und Wassertürmen im Dunkeln.

Einige Kommunen schalten in der Zeit auch die Straßenbeleuchtung aus. Der Rhein-Neckar-Kreis selbst beteiligt sich an der Aktion mit der Abschaltung der Außenbeleuchtung des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis in Heidelberg und des AVR-Gebäudes in Sinsheim.

Landrat Stefan Dallinger lädt auch Bürgerinnen und Bürger ein, sich an der Earth Hour zu beteiligen und in Privathäusern eine Stunde lang am Samstagabend das Licht auszuschalten.

Nach Angaben des WWF (World Wide Fund For Nature), der die Earth Hour organisiert, werden dieses Jahr in Deutschland über 550 Städte und Gemeinden an der Aktion teilnehmen. Mehr Informationen zu der Aktion gibt es hier.