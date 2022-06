Rhein-Neckar-Kreis hat die höchsten Fallzahlen im Land

Wie die aktuellen Fallzahlen im Rhein-Neckar-Kreis zeigen, kommt das Coronavirus immer stärker zurück – trotz heißer Temperaturen. Mit 3423 gemeldeten Fällen in den vergangenen sieben Tagen verzeichnet der Rhein-Neckar-Kreis den höchsten Wert in Baden-Württemberg. Die Inzidenz von 624,4 zählt ebenfalls zu den Spitzenwerten im Bundesland.

Auch in Schwetzingen sowie den Städten und Gemeinden der Umgebung sind steigende Zahlen zu verzeichnen. So sind in der Großen Kreisstadt aktuell 96 Bürger an Corona erkrankt. Die Gemeinde Brühl verzeichnet derzeit 72 positive Covid-19-Befunde. Hockenheim folgt mit 54 aktiven Fällen, während Oftersheim 50 erkranke Bürger zu beklagen hat. Auch in Ketsch geht die Tendenz mit 43 Erkrankten weiter nach oben. Weniger Fälle vermelden hingegen die Gemeinden Plankstadt (25), Altlußheim (18) und Neulußheim (10). Jeweils 20 Bürger sind aktuell in Eppelheim und Reilingen an Corona erkrankt.

Und wie sieht die Krankenhausbelegung aus? Mit jeweils einem an Corona leidenden Patienten auf der Isolations- und Intensivstation geht die Hospitalisierung in der GRN-Klinik Schwetzingen den ansteigenden Trend noch nicht mit.