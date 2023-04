Rhein-Neckar-Kreis: Stallpflicht für Geflügel verlängert

Region. Keine Entwarnung bei der Vogelgrippe: Der Rhein-Neckar-Kreis hat die aufgrund der Krankheit verhängte Stallpflicht für Geflügel verlängert. Sie gilt nun bis 24. April, wie der Kreis am Dienstag mitteilte. Bereits seit Mitte Februar ist die Infektionskrankheit bei Wildvögeln an mehreren Orten im Rhein-Neckar-Kreis nachgewiesen worden. Aktuell wurde den Angaben zufolge nun bei einer in Neckargemünd tot aufgefundenen Möwe die Geflügelpest festgestellt. Die Stallpflicht im Kreis gilt seit 8. März, sie sollte ursprünglich am 11. April auslaufen.

Im gesamten Kreisgebiet müssen deshalb die betroffenen Geflügelarten (dazu zählen Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Enten, Gänse, Strauße, Emus und Nandus) weiterhin in geschlossenen Ställen oder unter einer überstehenden, dichten Abdeckung und mit einer gegen Wildvögel gesicherten Seitenbegrenzung gehalten werden. Baden-Württemberg hatte Ende März in weiten Teilen das Ende der Stallpflicht eingeläutet.