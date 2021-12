Richtig wegwerfen

Masken gehören nicht in die Grüne Tonne plus, sondern in die Restmülltonne – darüber informiert die AVR in einer Pressemitteilung. Im Mai war vom Unternehmen die Informationskampagne „Trenn’ doch einfach!“ gestartet worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ziel dabei: Die Anzahl der Fehlwürfe zu reduzieren und die Qualität in der Grünen Tonne plus zu verbessern. Einer der häufigsten Störstoffe seit Beginn der Corona-Pandemie seien gebrauchte Mund-Nase-Masken.

Einwegmasken, Handschuhe und Desinfektionstücher zum Schutz vor dem Coronavirus verursachen jede Menge Müll. Hinzu kommen jede Menge Schnelltests. All das lande viel zu oft da, wo es nicht hingehöre. Sie müssen sicher verpackt in die Tonne mit dem Restmüll, heißt es seitens der AVR. zg