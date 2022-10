Richtiger Umgang mit dem Rollator

„Mobilität im Alter – wie nutze ich meinen Rollator noch besser?“ Unter diesem Motto veranstaltet der Pflegestützpunkt Rhein-Neckar-Kreis, gemeinsam mit der Volkshochschule Schwetzingen und dem Generationenbüro einen Informationsnachmittag. Dieser richtet sich an Personen, die in ihrem Alltag bereits einen Rollator nutzen oder sich mit dem Gedanken einer Anschaffung befassen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Nachmittag beginnt mit Kaffee und Kuchen. Danach stellt Karl-Heinz Bitz vom Pflegestützpunkt Rhein-Neckar-Kreis, Beratungsstelle Hockenheim, verschiedene indikationsbezogene Modelle vor und erklärt die rechtlichen Grundlagen. Bitz wird einige theoretische Kenntnisse vermitteln, diese anschließend in einem extra aufgebauten Parcours in die Praxis umgesetzt werden. Es wird das sichere Hinsetzen, Aufstehen, Gehen und Wenden in schmalen Räumen sowie das Überwinden von Bordsteinen und Stufen gezeigt und geübt. Der Rollator-Nutzer muss sein Gefährt richtig kennen, denn falsche Einstellungen oder Nutzung kann zu Stürzen oder Unfällen führen und dem gilt es vorzubeugen.

Zum Schluss können die Teilnehmer ihre mitgebrachten eigenen Rollatoren von einem Fachmann kostenlos technisch überprüfen lassen und erhalten dann eine Teilnahmebescheinigung in Form eines „Rollator-Führerscheins“.

Die Veranstaltung findet am Dienstag, 18. Oktober, um 14.30 Uhr in der Volkshochschule, Mannheimer Straße 29 im Raum 105 statt. Die Teilnahme ist kostenlos. zg

Info: Da die Teilnehmerzahl auf 25 Personen begrenzt ist, bitten die Veranstalter um Anmeldung bei der Volkshochschule unter Telefon 06202/2 09 50.