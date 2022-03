Risse werden sichtbar

Gesellschaftliche Romantiker haben es in diesen Zeiten schwer: Pandemien, Kriege, die unvorstellbar nahe kommen, ungewisse Wirtschaftsaussichten, dazu permanente Konflikte in unserem Zusammenleben. Die meisten haben sich angewöhnt, „schwere“ Themen nicht allzu nahe kommen zu lassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So einte weitgehend die Überzeugung, dass es gelingt mit ausgebauten Wirtschaftsbeziehungen einen „Wandel durch Annäherung“ zu erreichen. Kriege sollte es zumindest in unserer Nachbarschaft nie mehr geben. Mit stetigem Wirtschaftswachstum stellte sich zudem ein Gefühl der Sicherheit ein. Kritiker wurden größtenteils als Quertreiber und Außenseiter wahrgenommen. Die Welt war schon sehr lange nicht mehr so, wie wir sie uns erträumen mochten.

Flüchtlingsströme über Kontinente hinweg, Bündnisse die auf einmal grundsätzlich hinterfragt wurden und gefährliche Abhängigkeiten von Wirtschaftspartnern mit entsprechendem Erpressungspotenzial – wir erleben es gerade verstärkt. Die Risse werden sichtbarer. Den Satz „Wir schaffen das“ begriffen manche als Initialzündung für eine bis heute andauernde gesellschaftliche Zerreißprobe.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dabei stößt die tiefe Besorgnis engagierter Menschen auf zum Teil radikale Gruppierungen, die Ängste und Bedenken manipulativ ausnutzen. Öffentlich und bis in die Familien hinein, ist Zusammenleben zunehmend geprägt vom Unwillen, andere Meinungen wahrzunehmen. Neben dieser Sprachlosigkeit zwischen einzelnen Meinungsgruppen kommen kaum verhohlene Einschüchterungsversuche gegenüber Vertretern unseres Gemeinwesens. Andersdenkende oder Ordnungsdienste werden oft ebenso bedrängt wie Mitarbeiter von TV und Presse. Das darf unsere Gesellschaft nicht dulden. Es wäre fahrlässig, vor solchen Entwicklungen die Augen zu verschließen. Sonst könnten Träume zu Alpträumen werden.