Roboter Bella hilft im "Grünen Baum" in Schwetzingen mit

Sie heißt Bella, hat ein freundliches Gesicht und rollt leise, aber eilfertig durch den Raum. Um sein Service-personal zu entlasten, hat Geschäftsführer Robert Nürnberger im Schwetzinger Gasthaus „Zum grünen Baum“ nun technische Hilfe installiert. Der Serviceroboter Bella befindet sich zunächst in Probezeit – mit bester Aussicht auf Festanstellung. Weil die Suche nach Mitarbeitenden in Schwetzingen und Umgebung ebenso schwierig ist wie für seine Kollegen in ganz Deutschland, testet der erfahrene Gastronom nun diese „KI“-Variante.

Bella ist vor allem eins: effizient. Zugegeben, die Emotionen und das freundliche Gespräch sucht man bei ihr vergebens. Aber der Roboter kann die Servicekräfte richtig gut in ihren Arbeitsabläufen entlasten. Und so dafür sorgen, dass bei Kellnerinnen und Kellnern genau diese Emotionen, das freundliche Gespräch und das nette Lächeln als wichtiger Bestandteil eines Gasthaus-Besuchs nicht irgendwann wegen der enormen Arbeitsüberlastung auf der Strecke bleiben. Und auch wenn Emotionen bei ihr etwas zu kurz kommen: Bella hat ein richtig schönes Lächeln.

Kein Ersatz für den Menschen

Bella und Robert arbeiten jetzt zusammen – „Grüner Baum“-Geschäftsleiter Robert Nürnberger stellt die neue Servicekraft mit Künstlicher Intelligenz vor. © Welde

„Es ist uns wichtig hervorzuheben, dass wir Bella nicht als Ersatz für den Service am Gast sehen, sondern lediglich als Unterstützung für unsere Mitarbeitenden,“ erklärt Nürnberger den Schritt zur Technik. Die Bestellungen werden nach wie vor durch das Servicepersonal aufgenommen und Speisen sowie Bier durch sie serviert. Aber: Bella kann lange Laufwege abnehmen und bietet dadurch eine Möglichkeit der Arbeitsentlastung für das bestehende Team.

Er und Welde-Chef Max Spielmann seien gleichermaßen fasziniert gewesen, als sie diese Maschine auf einer Messe erstmals sahen. Einige Kollegen hätten bereits gute Erfahrungen mit Bella gemacht. Immerhin schafft sie bis zu 40 Kilogramm auf einmal zu transportieren und ihre Akkulaufzeit ist mit zehn bis zwölf Stunden nicht zu verachten. Selbstverständlich bekommt auch Bella Nachtruhe: ganz entspannt am Ladekabel. zg